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НОВОСТИ | Общество



18.05.2018 14:04 «Ростелеком» дарит тулякам мобильный «Комплимент»
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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«Ростелеком» проводит в Тульской области акцию «Комплимент» для абонентов мобильной связи. По ее условиям, при своевременном пополнении счета абонент ежемесячно получает в подарок дополнительные пакеты минут и интернета, сообщает региональный филиал компании.

Участниками акции могут стать как новые, так и действующие пользователи мобильной связи от «Ростелекома»", подключившие тарифные планы «СУПЕРСИМКА M», «СУПЕРСИМКА L», «СУПЕРСИМКА XL», «На всех L», «На всех XL», «На всех 2 XL». Главное условие - на счету всегда должна быть сумма, достаточная для списания абонентской платы. Подать заявку на участие в акции можно до 31 июля.

«Эта акция - комплимент для тех абонентов мобильной связи «Ростелекома», которые своевременно пополняют баланс, не допуская блокировки. Такие клиенты в течение двух лет будут ежемесячно получать в подарок 50 минут для звонков по мобильному телефону и дополнительные гигабайты. В первый год бонусный пакет интернета для участников акции увеличивается каждые три месяца. А начиная со второго года мы предоставим им в подарок фиксированный пакет на 10 гигабайт», – рассказывает заместитель директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Елена Пронькина.

Мобильная связь от «Ростелекома» - это бесплатные звонки на домашние и сотовые телефоны в сети «Ростелеком», скидки и вознаграждения при использовании услуг телефонии, интернета и телевидения. Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» могут получить скидку до 50% на оплату «Домашнего Интернета».

Получить более подробную информацию об условиях акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем офисе обслуживания и продаж «Ростелекома», на сайте www.rt.ru, а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.
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