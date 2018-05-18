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18.05.2018 10:41 На тульских рынках прилавки ломятся от обилия натуральных витаминов Татьяна Смирнова





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Черешня, клубника и даже персики с абрикосами. Эти фрукты уже заполонили прилавки. Везут фруктовое разнообразие из Азербайджана и Узбекистана. Клубника родом из Греции, Израиля, Турции. И постепенно появляется российская. Краснодарская клубника стоит 200 рублей за килограмм. Черешня из Узбекистана продается по цене 300 рублей за кило.



Туляки пока осторожничают - выбирают по большей части из нового урожая овощи. И, естественно, руководствуются стоимостью витаминов. «В основном беру, капусту, морковку. Клубнику не беру - пока боюсь нитратов», - говорит одна из покупательниц.



На каком фруктово-овощной коктейле остановиться, каждый решает сам. Но выбор для борьбы с весенним авитаминозом огромен. Другое дело, что пока цены на черешню и клубнику кусаются – ягоды только-только появились в продаже. А стоимость овощей уже вполне приемлемая. Впрочем, благодаря теплому маю есть шанс, что свои местные витамины появятся быстрее. А это только положительным образом скажется на цене свежих овощей и фруктов.



Сейчас клубникой зимой и мандаринами летом никого не удивишь. Вот только приходится сомневаться в натуральности таких витаминов. Самые же первые, настоящие овощи, фрукты и зелень появляются на прилавках магазинов и рынков в мае. Приезжают витамины к нам из Абхазии, Узбекистана, Азербайджана. Пополняют ассортимент овощей тульские теплицы, а так же постепенно местные дачники начинают свои мелкие поставки на рынок.Черешня, клубника и даже персики с абрикосами. Эти фрукты уже заполонили прилавки. Везут фруктовое разнообразие из Азербайджана и Узбекистана. Клубника родом из Греции, Израиля, Турции. И постепенно появляется российская. Краснодарская клубника стоит 200 рублей за килограмм. Черешня из Узбекистана продается по цене 300 рублей за кило.Туляки пока осторожничают - выбирают по большей части из нового урожая овощи. И, естественно, руководствуются стоимостью витаминов. «В основном беру, капусту, морковку. Клубнику не беру - пока боюсь нитратов», - говорит одна из покупательниц.На каком фруктово-овощной коктейле остановиться, каждый решает сам. Но выбор для борьбы с весенним авитаминозом огромен. Другое дело, что пока цены на черешню и клубнику кусаются – ягоды только-только появились в продаже. А стоимость овощей уже вполне приемлемая. Впрочем, благодаря теплому маю есть шанс, что свои местные витамины появятся быстрее. А это только положительным образом скажется на цене свежих овощей и фруктов.









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