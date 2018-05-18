НОВОСТИ | Общество







18.05.2018 10:23 Слепым, живущим в Болохове, станет легче передвигаться по городу Виталий Моторин





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«Здесь было предприятие, принадлежавшее Всероссийскому обществу слепых. – Рассказывает председатель Тульской областной организации Всероссийского общества слепых Михаил Евсеев. - В 2006 году оно обанкротилось, и было продано. После этого и начали приходить в упадок эти звуковые маяки».



Данные о том, когда эти маяки замолкли совсем рознятся. Несколько лет или несколько месяцев - для этих жителей Болохова, сейчас важно лишь то, что в конечном итоге они полностью не работают. По словам Надежды Моисеевой, «…очень сложно передвигаться. Особенно зимой. Летом есть бордюры и асфальт. А зимой этого нет, все занесено снегом».



«Слепому человеку заблудиться очень просто. Дорогу переходишь и слушаешь - машины едут или нет. Чуть головой покрутил влево и вправо, повернулся и все уже, я теряюсь. Для этого и существуют звуковые маяки. Их в 2016 году ремонтировали дважды. И дважды они не более двух недель проработали», - говорит председатель болоховского отделения Всероссийского общества слепых Иван Обухов.



Подвигнуть местную администрацию на ремонт капитальный и основательный в обществе слепых пытались неоднократно. Как рассказал председатель Тульской областной организации Всероссийского общества слепых Михаил Евсеев, «…мы нашли уже фирму, которая готова была это восстановить. Они подготовили смету, которая на тот момент составляла чуть более 80 тысяч рублей. Мы передали эти документы в администрацию Болохова, но дело с мертвой точки не сдвинулось».



Решилась ситуация, как это, к сожалению, часто бывает, лишь тогда когда в нее вмешался лично глава региона. О том, что работы уже начались, и отремонтируют даже асфальт вокруг перекрестка Алексею Дюмину, руководители района поспешили отчитаться на этой неделе.



Как заверил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «…дорожку мы должны были отремонтировать до 1 июня, но мы уже ее сделали. Сейчас устанавливаем знаки «Слепые пешеходы». В течение месяца-полутора, «Ростелеком» полностью восстановит комплект маячков».



В том что теперь административная машина сработает как надо, можно не сомневаться. Не исполнить прямое поручение губернатора из местных глав никто еще не пробовал и вряд ли хочет. Проблема в другом. Решить эту и подобные задачи на местах власти должны были, не дожидаясь таких поручений.





Нечеткие линии, мутные очертания, обрывки света и тени, так в лучшем случае видят мир инвалиды по зрению. В худшем они, разумеется, не видят его вовсе. В этом районе города Болохова проживает порядка 50 человек, которые испытывают подобные проблемы. И очень долгое время направляла их в этой мутной темноте - музыка. Ее источником многие годы были 3 вот такие маячка. Для тех, кто этот мир лишь слышит, они указывали на ключевые при передвижении точки.«Здесь было предприятие, принадлежавшее Всероссийскому обществу слепых. – Рассказывает председатель Тульской областной организации Всероссийского общества слепых Михаил Евсеев. - В 2006 году оно обанкротилось, и было продано. После этого и начали приходить в упадок эти звуковые маяки».Данные о том, когда эти маяки замолкли совсем рознятся. Несколько лет или несколько месяцев - для этих жителей Болохова, сейчас важно лишь то, что в конечном итоге они полностью не работают. По словам Надежды Моисеевой, «…очень сложно передвигаться. Особенно зимой. Летом есть бордюры и асфальт. А зимой этого нет, все занесено снегом».«Слепому человеку заблудиться очень просто. Дорогу переходишь и слушаешь - машины едут или нет. Чуть головой покрутил влево и вправо, повернулся и все уже, я теряюсь. Для этого и существуют звуковые маяки. Их в 2016 году ремонтировали дважды. И дважды они не более двух недель проработали», - говорит председатель болоховского отделения Всероссийского общества слепых Иван Обухов.Подвигнуть местную администрацию на ремонт капитальный и основательный в обществе слепых пытались неоднократно. Как рассказал председатель Тульской областной организации Всероссийского общества слепых Михаил Евсеев, «…мы нашли уже фирму, которая готова была это восстановить. Они подготовили смету, которая на тот момент составляла чуть более 80 тысяч рублей. Мы передали эти документы в администрацию Болохова, но дело с мертвой точки не сдвинулось».Решилась ситуация, как это, к сожалению, часто бывает, лишь тогда когда в нее вмешался лично глава региона. О том, что работы уже начались, и отремонтируют даже асфальт вокруг перекрестка Алексею Дюмину, руководители района поспешили отчитаться на этой неделе.Как заверил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «…дорожку мы должны были отремонтировать до 1 июня, но мы уже ее сделали. Сейчас устанавливаем знаки «Слепые пешеходы». В течение месяца-полутора, «Ростелеком» полностью восстановит комплект маячков».В том что теперь административная машина сработает как надо, можно не сомневаться. Не исполнить прямое поручение губернатора из местных глав никто еще не пробовал и вряд ли хочет. Проблема в другом. Решить эту и подобные задачи на местах власти должны были, не дожидаясь таких поручений.











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