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18.05.2018 09:54 Полицейские задержали подозреваемых в краже денег у тульских пенсионеров
"Вести-Тула"



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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемых в кражах денег у пенсионеров. Неработающие ранее судимые 60-летний житель Москвы и его 39-летняя подельница, также проживающая за пределами Тульской области, причастны, как минимум, к трём хищениям.

По данным полиции, подозреваемые приходили в банковские либо почтовые отделения и выбирали женщину, получавшую пенсию. Затем они подбрасывали ей на пути несколько крупных купюр, чтобы завести разговор, выясняя, кто потерял деньги. Пока мужчина беседовал с женщиной, появлялась его подельница, сообщавшая, что обнаруженные купюры принадлежат ей, но в пачке не хватает нескольких тысяч рублей.

Подобным образом злоумышленники вынуждали жертв достать собственные деньги, чтобы показать отсутствие якобы чужих купюр. Во время дальнейшего разговора они незаметно крали деньги и быстро скрывались.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража». Полиция призывает туляков быть бдительнее.
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