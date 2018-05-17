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17.05.2018 19:15 Роман Ткач: они старались заполучить наше оружие Елена Панова





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«Они старались заполучить оружие и боеприпасы. Добирались до наших складов. Нашим сотрудникам приходилось даже применять гранаты, чтобы отбиться от них», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, ветеран МВД России Роман Ткач.



Здесь, на Советской, сейчас – жилой дом. А еще несколько лет назад находилась военная часть №3335 с учебкой для внутренних войск и мастерской по ремонту оружия. Готовили специалистов такого уровня, что в Харьковское училище принимали без экзаменов. Там преподавал Роман Семенович. Не раз у него в гостях бывали легендарные оружейники Макаров, Токарев и Стечкин.



Внук ветерана Илья тоже стал военным. Начинал службу в Таманской дивизии. Теперь в МЧС. «Дед был военным, отец тоже. Сколько себя помню, он всегда приходил домой в форме. Поэтому тоже решил пойти по военной линии», - говорит Илья Ткач.



В их семье военные традиции – главные. Три поколения посвятили жизнь службе. С утра звонки с поздравлениями не перестают поступать. Здесь уже знают, что гости будут приходить до самого вечера.





Под тихий перезвон наград ветеран Роман Семенович надевает китель. В день рождения гостей встречает по всей форме. Военная выправка сохранилась, несмотря на годы. В 18 лет добровольцем ушел на фронт. Шесть осколков так и остались напоминанием о ранениях. А потом еще два года после Великой Победы громил банды Степана Бандеры на Западной Украине.«Они старались заполучить оружие и боеприпасы. Добирались до наших складов. Нашим сотрудникам приходилось даже применять гранаты, чтобы отбиться от них», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, ветеран МВД России Роман Ткач.Здесь, на Советской, сейчас – жилой дом. А еще несколько лет назад находилась военная часть №3335 с учебкой для внутренних войск и мастерской по ремонту оружия. Готовили специалистов такого уровня, что в Харьковское училище принимали без экзаменов. Там преподавал Роман Семенович. Не раз у него в гостях бывали легендарные оружейники Макаров, Токарев и Стечкин.Внук ветерана Илья тоже стал военным. Начинал службу в Таманской дивизии. Теперь в МЧС. «Дед был военным, отец тоже. Сколько себя помню, он всегда приходил домой в форме. Поэтому тоже решил пойти по военной линии», - говорит Илья Ткач.В их семье военные традиции – главные. Три поколения посвятили жизнь службе. С утра звонки с поздравлениями не перестают поступать. Здесь уже знают, что гости будут приходить до самого вечера.









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