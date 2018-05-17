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НОВОСТИ | Общество



17.05.2018 18:51 В Туле пытаются бороться с автохламом
Алексей Еремин, Виталий Моторин, Полина Ермолаева



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Процедура эвакуации брошенных автомобилей в Туле была изменена несколько месяцев назад. Порядок действий, который необходимо произвести для эвакуации, чётко регламентировали. Чтобы транспортное средство могло быть перевезено на штрафстоянку, оно должно простоять без движения не менее 30 суток и быть в аварийном состоянии, иметь видимые неисправности. Если этот автомобиль находится на придомовой территории, то необходимо проведение собрания собственников жилья и принятие решения о его эвакуации.

Таких забытых, сломанных, гниющих и брошенных машин в городе оружейников если не сотни, то уж точно не один десяток. Избавить двор от автохлама сложно, но можно. Все юридические тонкости известны в районных администрациях, туда и следует обращаться. Тридцати дней проведенных на одном месте, достаточно, чтобы машина с перечисленными выше признаками попала в поле зрения городских властей. Затем начинаются поиски владельца и в случае, если хозяина найти не удается - еще 30 дней его машина проведет на месте со специальным извещением на лобовом стекле. После этого по решению специальной комиссии машина может быть эвакуирована.

Восстания машин не будет. Впрочем, как правило, автовладельцы идут навстречу соседям и администрации, по-разному, и всё же. Процесс борьбы за то, чтобы избавить свой двор от большой и ржавой проблемы, конечно, быстрого результата не даст. И здесь нужно признать, что закон сегодня на стороне владельцев автохлама, чего не скажешь об их соседях. Времени, чтобы самостоятельно убрать мешающую всем развалюху у её владельца достаточно. Если же кому-то очень нравится такое авто, то хранить его придётся на специализированной стоянке или в гараже.
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