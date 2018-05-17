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НОВОСТИ | Общество



17.05.2018 18:37 В Тульской областной клинической больнице новый главврач
"Вести-Тула"



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В тульской областной клинической больнице сменился главный врач и появился президент. Александр Симонов, Заслуженный врач России, с 2009 года возглавлявший это учреждение, достиг возраста 65 лет. В связи с этим его полномочия истекли. Сегодня Александра Симонова, посвятившего врачеванию 41 год своей жизни, поблагодарили за труд. Собравшиеся в зале аплодировали ему стоя.

«Я бы хотел, чтобы Александр Федорович продолжал трудиться в этом коллективе на должности президента областной клинической больницы. Кроме того, я хочу видеть вас, Александр Федорович, в качестве своего советника в тульском здравоохранении», – сказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, обращаясь к Симонову.

«Теперь передо мной стоят еще более сложные задачи. В качестве советника министра здравоохранения работа предстоит необъятная. Мы сделаем так, чтобы все задуманное исполнилось», - отметил Александр Симонов.

Новым главврачом Тульской областной клинической больницы назначен Роман Блюмин. Онколог по образованию, выпускник Тульского государственного университета, в последние годы возглавлял центральную больницу Алексинского района. «В первую очередь хочу познакомиться с коллективом, посмотреть работу каждого структурного подразделения. А дальше будет видно», – говорит Роман Блюмин.
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