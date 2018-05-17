Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.05.2018 15:31 Водолазы обследовали дно Центрального парка Тулы
Татьяна Смирнова



| фото |
Ежегодно накануне открытия купального сезона и перед Международным днем очистки водоемов в Центральном парке Тулы водолазы приводят в порядок дно среднего пруда. Занимаются очисткой специалисты водолазной группы МЧС. Они обследуют и чистят дно. В ведомстве водолазов 2000 квадратных метров пруда, где купаются люди. Нырять приходится на глубину до 3,5 метров.

«Мы проводим очистку для того, чтобы люди не поранились при купании. Бывает, что находим старые чайники, различные банки и бутылки. В прошлом году нашли даже часть от колеса обозрения», - рассказывает водолаз Дмитрий Чурин.

В Центральном парке Тулы три пруда. Верхний, средний и нижний. Рыбаки облюбовали нижний и средний. В последнем так же купаются люди. Здесь же организован пляж.

Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «…уже с 27 апреля на территории Центрального парка функционирует пункт проката катамаранов и лодок. С 1 июня заработает сам пляж. Обустроена купальная зона для детей, установлен большой игровой комплекс в виде корабля. Организовано дежурство спасателей. С 1 июня будет работать фельдшер».

Загрязненность водоемов - одна из актуальных проблем нашего времени. Подобные мероприятия по очистке - один из способов их решения. Но стоит вспомнить о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Достают из пруда водолазы продукты жизнедеятельности человека.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .