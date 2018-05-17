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17.05.2018 15:31 Водолазы обследовали дно Центрального парка Тулы Татьяна Смирнова





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«Мы проводим очистку для того, чтобы люди не поранились при купании. Бывает, что находим старые чайники, различные банки и бутылки. В прошлом году нашли даже часть от колеса обозрения», - рассказывает водолаз Дмитрий Чурин.



В Центральном парке Тулы три пруда. Верхний, средний и нижний. Рыбаки облюбовали нижний и средний. В последнем так же купаются люди. Здесь же организован пляж.



Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «…уже с 27 апреля на территории Центрального парка функционирует пункт проката катамаранов и лодок. С 1 июня заработает сам пляж. Обустроена купальная зона для детей, установлен большой игровой комплекс в виде корабля. Организовано дежурство спасателей. С 1 июня будет работать фельдшер».



Загрязненность водоемов - одна из актуальных проблем нашего времени. Подобные мероприятия по очистке - один из способов их решения. Но стоит вспомнить о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Достают из пруда водолазы продукты жизнедеятельности человека.



Ежегодно накануне открытия купального сезона и перед Международным днем очистки водоемов в Центральном парке Тулы водолазы приводят в порядок дно среднего пруда. Занимаются очисткой специалисты водолазной группы МЧС. Они обследуют и чистят дно. В ведомстве водолазов 2000 квадратных метров пруда, где купаются люди. Нырять приходится на глубину до 3,5 метров.«Мы проводим очистку для того, чтобы люди не поранились при купании. Бывает, что находим старые чайники, различные банки и бутылки. В прошлом году нашли даже часть от колеса обозрения», - рассказывает водолаз Дмитрий Чурин.В Центральном парке Тулы три пруда. Верхний, средний и нижний. Рыбаки облюбовали нижний и средний. В последнем так же купаются люди. Здесь же организован пляж.Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «…уже с 27 апреля на территории Центрального парка функционирует пункт проката катамаранов и лодок. С 1 июня заработает сам пляж. Обустроена купальная зона для детей, установлен большой игровой комплекс в виде корабля. Организовано дежурство спасателей. С 1 июня будет работать фельдшер».Загрязненность водоемов - одна из актуальных проблем нашего времени. Подобные мероприятия по очистке - один из способов их решения. Но стоит вспомнить о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Достают из пруда водолазы продукты жизнедеятельности человека.







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