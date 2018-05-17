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17.05.2018 14:43 Впервые за 18 лет футболисты Новомосковска победили соперников из Липецка Александр Конов





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Интересно, что футболисты Новомосковска победили соперников из Липецка впервые с начала 21-го века. В турнирной таблице «Химик» остался на 11-ой строчке. 20-го мая наши земляки в Саратове будут играть против «Сокола». Заключительный матч сезона новомосковцы проведут 27-го мая на своём поле против «Строгино».







Футболисты новомосковского «Химика» одержали победу в матче 24-го тура первенства зоны «Центр» Второго дивизиона. На своём поле подопечные Романа Титова оказались сильнее липецкого «Металлурга» - 3:1. В составе наших земляков хет-трик оформил Юрий Андрейченко.Интересно, что футболисты Новомосковска победили соперников из Липецка впервые с начала 21-го века. В турнирной таблице «Химик» остался на 11-ой строчке. 20-го мая наши земляки в Саратове будут играть против «Сокола». Заключительный матч сезона новомосковцы проведут 27-го мая на своём поле против «Строгино».

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