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17.05.2018 14:33 Цветы на клумбах в Туле меняют на многолетние Вести-Тула





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Весь материал выведен в местных условиях, что хорошо для приживаемости. И всё больше отдают предпочтение многолетним растениям. Как рассказала сотрудник отдела благоустройства администрации Тулы Ольга Гресько, «с прошлого года мы начали курс на посадку многолетних растений в цветниках. В том году было высажено 5% от общего объема многолетников. В этом году доля многолетников уже увеличена до 15%».



На улицах и в скверах Тулы продолжают высаживать цветы и деревья. В этом году к работам смогли приступить ещё в апреле благодаря теплой погоде. Планируется, что город украсят более 360 тысяч растений разного вида. Высаживают рябину, липу, клен, барбарис, сосны, сирень. Из цветов: петунии, хосты, георгины, розы. Сорта выбирали так, чтобы цветение продолжалось с весны до осени.Весь материал выведен в местных условиях, что хорошо для приживаемости. И всё больше отдают предпочтение многолетним растениям. Как рассказала сотрудник отдела благоустройства администрации Тулы Ольга Гресько, «с прошлого года мы начали курс на посадку многолетних растений в цветниках. В том году было высажено 5% от общего объема многолетников. В этом году доля многолетников уже увеличена до 15%».





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