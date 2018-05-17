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17.05.2018 14:10 Приёмка тульских детских лагерей начнётся 21 мая Вести-Тула





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Поправить здоровье на каникулах смогут в лагерях при школах, в загородных лагерях Тулы и Тульской области, в санаториях Краснодарского края без малого 36 тысяч школьников (а это 72% от общей численности детей и подростков). Для ребят постарше, от 14 до 18 лет, будут организованы трудовые отряды, планируются также многодневные походы и палаточные лагеря.



С 21 по 25 мая 2018 года пройдёт приёмка всех детских лагерей Тульской области. В этом году на организацию отдыха и оздоровления из областного и городского бюджетов выделено почти 110 миллионов рублей, во всех лагерях установлено видеонаблюдение, система автоматической пожарной сигнализации, обеспечена охрана.Поправить здоровье на каникулах смогут в лагерях при школах, в загородных лагерях Тулы и Тульской области, в санаториях Краснодарского края без малого 36 тысяч школьников (а это 72% от общей численности детей и подростков). Для ребят постарше, от 14 до 18 лет, будут организованы трудовые отряды, планируются также многодневные походы и палаточные лагеря.

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