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17.05.2018 12:52 Что известно о состоянии тульских проблемных объектов долевого строительства? Вести-Тула





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Несмотря на имеющиеся у ряда застройщиков проблемы, общее количество договоров долевого строительства в регионе за прошлый год выросло. Если в 2016 их заключили около 6200, то в 2017-м уже без малого 6500. Рассказал Гончаров и о состоянии наиболее известных в регионе проблемных объектах.



«Первое это, конечно же, группа компаний «СУ-155». На сегодняшний момент данный вопрос находится в финальной стадии разрешения, все объекты введены в эксплуатацию, - рассказал Гончаров. - Компания «Стройсервиспроект» - это жилой комплекс из пяти домов в деревне Варваровка - сроки у них закончились в июле 2016. Рассматривается признание общества банкротом, введена процедура наблюдения. Решается проблема участников долевого строительства жилого комплекса «Октябрьский».



В реестре обманутых дольщиков Тульской области на данный момент числятся 37 человек. О проблемных объектах долевого строительства накануне на заседании регионального правительства доложил начальник инспекции по архстройнадзору Сергей Гончаров.Несмотря на имеющиеся у ряда застройщиков проблемы, общее количество договоров долевого строительства в регионе за прошлый год выросло. Если в 2016 их заключили около 6200, то в 2017-м уже без малого 6500. Рассказал Гончаров и о состоянии наиболее известных в регионе проблемных объектах.«Первое это, конечно же, группа компаний «СУ-155». На сегодняшний момент данный вопрос находится в финальной стадии разрешения, все объекты введены в эксплуатацию, - рассказал Гончаров. - Компания «Стройсервиспроект» - это жилой комплекс из пяти домов в деревне Варваровка - сроки у них закончились в июле 2016. Рассматривается признание общества банкротом, введена процедура наблюдения. Решается проблема участников долевого строительства жилого комплекса «Октябрьский».





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