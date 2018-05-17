НОВОСТИ | Происшествия







17.05.2018 12:09 Сотрудница медико-социальной экспертизы Суворова наказана за взятки Вести-Тула





| фото |



Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года в Суворове руководитель одного из филиалов «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» получила от двух граждан взятки в размере 100 тысяч и 30 тысяч рублей за совершение незаконных действий в их пользу, а именно за установление им группы инвалидности без фактического проведения медико-социальной экспертизы.



Женщина была задержана с поличным. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, с лишением права занимать врачебные должности, связанные с проведением медико-социальной экспертизы, сроком на три года.



В Суворовском районе 50-летняя сотрудница медико-социальной экспертизы признана виновной в получении взяток.Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года в Суворове руководитель одного из филиалов «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» получила от двух граждан взятки в размере 100 тысяч и 30 тысяч рублей за совершение незаконных действий в их пользу, а именно за установление им группы инвалидности без фактического проведения медико-социальной экспертизы.Женщина была задержана с поличным. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, с лишением права занимать врачебные должности, связанные с проведением медико-социальной экспертизы, сроком на три года.

Читать @gtrktula

















