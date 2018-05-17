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17.05.2018 11:52 На въезде в Тулу столкнулись «Газель» и фура Вести-Тула





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На 274-м километре трассы «Крым» молодой человек за рулём «Дэу Нексия» совершил съезд в левый придорожный кювет. В результате ДТП пострадали два пассажира, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.



На 5-м километре автодороги «Богородицк-Товарковский-Куркино-Бахметьево-Гагарино-Каменка» водитель автомобиля «Дэу Нексия» совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.



Накануне около семи вечера на 97-м километре автодороги «Тула-Калуга» столкнулись грузовик «Вольво» и грузопассажирская «Газель», сообщают сотрудники МЧС и ГИБДД. В результате пострадали три женщины, пассажиры «Газели». Им была оказана медицинская помощь.На 274-м километре трассы «Крым» молодой человек за рулём «Дэу Нексия» совершил съезд в левый придорожный кювет. В результате ДТП пострадали два пассажира, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.На 5-м километре автодороги «Богородицк-Товарковский-Куркино-Бахметьево-Гагарино-Каменка» водитель автомобиля «Дэу Нексия» совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.

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