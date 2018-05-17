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17.05.2018 10:42 В Туле барак 1893 года постройки не признали аварийным Алексей Ерёмин





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Проводка в бараке часто не выдерживает напряжения. В общем, адрес этот пожарным хорошо известен. Ещё в 2011 году дом был признан аварийным и подлежащим расселению, но дальше стали происходить и вовсе загадочные вещи - он то попадал в списки расселения, то пропадал из них.



В 2017 в Большой Туле была проведена инвентаризация аварийного фонда, независимые эксперты обследовали почти 300 многоквартирных домов - тогда то барак и был выведен из аварийного фонда.



Как сообщил начальник отдела муниципального жилищного фонда комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Кирилл Лукин, «в этом доме инспекторы не нашли факторов, которые угрожают жизни и здоровью».



«Никто из проживающих здесь эту комиссию не видел, дом не обследовался», - рассказала Антонина Трёхина. Сегодня здесь проживают несколько семей. Остальные, побросав квартиры, разъехались кто куда, но те, кто остался, намерены идти до конца, других квадратных метров у них нет.



По словам Кирилла Лукина, «администрацией будет проведена повторная экспертиза, эксперт туда совместно с гражданами выйдет другой».



Комиссия приступит к рабоче в ближайшее время и в кратчайшие сроки вынесет свой вердикт. Жители надеются, что он будет отличаться от мнения предыдущих экспертов.



Дом, построенный в 1893 году, в официальных документах числится как «здание, возведённое до 1917 года». Выглядит барак более чем печально. Здесь нет газа, канализации, даже водопровода, а отопление печное. Разрушается фундамент и обваливаются стены, протечки, грибок и плесень - барак прогнил до основания.Проводка в бараке часто не выдерживает напряжения. В общем, адрес этот пожарным хорошо известен. Ещё в 2011 году дом был признан аварийным и подлежащим расселению, но дальше стали происходить и вовсе загадочные вещи - он то попадал в списки расселения, то пропадал из них.В 2017 в Большой Туле была проведена инвентаризация аварийного фонда, независимые эксперты обследовали почти 300 многоквартирных домов - тогда то барак и был выведен из аварийного фонда.Как сообщил начальник отдела муниципального жилищного фонда комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Кирилл Лукин, «в этом доме инспекторы не нашли факторов, которые угрожают жизни и здоровью».«Никто из проживающих здесь эту комиссию не видел, дом не обследовался», - рассказала Антонина Трёхина. Сегодня здесь проживают несколько семей. Остальные, побросав квартиры, разъехались кто куда, но те, кто остался, намерены идти до конца, других квадратных метров у них нет.По словам Кирилла Лукина, «администрацией будет проведена повторная экспертиза, эксперт туда совместно с гражданами выйдет другой».Комиссия приступит к рабоче в ближайшее время и в кратчайшие сроки вынесет свой вердикт. Жители надеются, что он будет отличаться от мнения предыдущих экспертов.





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