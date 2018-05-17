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НОВОСТИ | Общество



17.05.2018 10:13 В Туле начали активно сносить заброшенные дома
Вести-Тула

В Туле начали активно сносить заброшенные дома

| фото |
В Туле сносят здания, фасады которых не отвечают правилам благоустройства. Речь, конечно же, идёт о нежилых строениях. Как правило, это долгое время стоящие после пожара или заброшенные дома. Расположенные на магистральных улицах такие строения с каждым годом лишь ветшают и, по мнению специалистов административно-технического надзора, представляют угрозу для окружающих.

Сначала выясняются собственники таких зданий, затем выписываются им предписания. В случае отказа добровольно привести строение в порядок или разобрать, после вынесения судебных решений их разбором занимается администрация города. Впрочем, за собственником здания остается право обжаловать такое решение суда. Но пока таких прецедентов не было.

Как сообщил заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев, «количество зданий постоянно меняется, сейчас около 40 постоянно в работе. Из них 10 муниципальных, три муниципальных снесены на улице Карла Маркса. Добровольно исполнено судебное решение по двум зданиям, у нас есть ещё восемь решений судов. Готовятся документы для обращения в суд ещё по четырём зданиям».













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