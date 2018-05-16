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НОВОСТИ | Общество



16.05.2018 19:15 Цветение яблонь в «Ясной Поляне» началось раньше обычного
Вести-Тула

Цветение яблонь в «Ясной Поляне» началось раньше обычного

| фото |
Сейчас в цвету яблони. Именно в этот период - в белом цвете «Ясная Поляна». В усадьбе обширные яблоневые сады, которые, как и при жизни Льва Толстого, занимают 40 гектаров. Цветение началось раньше обычного на целую неделю. Специалисты связывают это с теплым апрелем и началом мая.

Количество сортов яблонь увеличилось почти вдвое - теперь их больше 60. Садоводы продолжают выращивать любимые писателем «коричневку», Грушовку, Папировку, Антоновку, Скрижапель. Сады создают в имении неповторимый архитектурный колорит, что особенно заметно в пору цветения.

Как рассказала заведующая садово-парковым отделом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Наталья Курчакова, «каждый участок сада у Толстых имел своё название. Например, этот назывался «старым», так как здесь росли яблони ещё во времена князя Волконского, деда Толстого по материнской линии. Последний сад назвали «молодым». У дома Толстого – «красный» сад, сад у пруда».
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