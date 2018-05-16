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16.05.2018 18:37 У мусульман начался Рамадан Вести-Тула





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Главное обязательство - нельзя есть днем, только после захода солнца, то есть употреблять пищу можно только в ночное время суток. Так же в Рамадан мусульманам запрещено курить, употреблять алкоголь. Воздерживаться в этот строгий пост следует от злых мыслей, поступков и намерений. Заканчивается священный месяц 14 июня.



Имам Тульской области Ришат Давыдов пожелал всему мировому исламскому сообществу «иметь терпение, выдержку и ум – как написано в Коране. Все неурядицы, разногласия можно пережить, обо всём можно договориться за столом переговоров».



У мусульман начался Рамадан - месяц поста и духовного очищения. Это девятый месяц мусульманского календаря, с арабского переводится как «жаркий» или «знойный». Для каждого правоверного мусульманина выдержать суровые ограничения Рамадана означает доказать свою верность Всевышнему.Главное обязательство - нельзя есть днем, только после захода солнца, то есть употреблять пищу можно только в ночное время суток. Так же в Рамадан мусульманам запрещено курить, употреблять алкоголь. Воздерживаться в этот строгий пост следует от злых мыслей, поступков и намерений. Заканчивается священный месяц 14 июня.Имам Тульской области Ришат Давыдов пожелал всему мировому исламскому сообществу «иметь терпение, выдержку и ум – как написано в Коране. Все неурядицы, разногласия можно пережить, обо всём можно договориться за столом переговоров».





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