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16.05.2018 18:30 В музее П. Н. Крылова выставку посвятили сирени Вести-Тула





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Все мероприятия «сиреневой неделей» по субботу включительно посвящаются этому ароматному растению. Началась неделя с открытия экспозиции «Цветет сирень», на которой представлены и работы нашего земляка Порфирия Крылова. В его творчестве сирень занимала особое место.



Как рассказала заведующая музеем Ольга Кузнецова, «Порфирий Никитич Крылов в своём творчестве продолжает лучшие традиции русской реалистической живописи. Какие великолепные картины с сиренью у Левитана, Кончаловского! Крылов оказывается в этом ряду».



Сейчас пора цветения сирени. Её аромат слышно практически повсеместно. Кустарники растут как во дворах, так и в парках, скверах. И если сейчас мы всё чаще делаем фотографии на фоне сирени, то музей имени П. Н. Крылова предлагает увидеть живописные творения, на которых она запечатлена.Все мероприятия «сиреневой неделей» по субботу включительно посвящаются этому ароматному растению. Началась неделя с открытия экспозиции «Цветет сирень», на которой представлены и работы нашего земляка Порфирия Крылова. В его творчестве сирень занимала особое место.Как рассказала заведующая музеем Ольга Кузнецова, «Порфирий Никитич Крылов в своём творчестве продолжает лучшие традиции русской реалистической живописи. Какие великолепные картины с сиренью у Левитана, Кончаловского! Крылов оказывается в этом ряду».





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