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16.05.2018 17:10 Портал «Бизнес-навигатор 71» вооружит тульских предпринимателей знаниями Вести-Тула





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Отдельно обсудили и внедрение в нашей стране системы электронной ветеринарной сертификации, которая позволяет прослеживать продукцию животного происхождения «от поля до тарелки» и предоставляет возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной.



Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева особо выделила значимость работы в регионе портала поддержки и помощи предпринимателям «Бизнес-навигатор 71»: «На данном Интернет-ресурсе мы постарались сконцентрировать всю информацию о мерах государственной поддержки бизнеса, об изменениях в законодательстве, чтобы вы узнали о требованиях не тогда, когда пришли проверяющие, а были вооружены всеми необходимым знаниями».



Сегодня в стенах регионального правительства состоялся семинар с предпринимателями региона, посвящённый вопросам оборота продуктов питания, в том числе в учреждениях здравоохранения, соцзащиты и образования.Отдельно обсудили и внедрение в нашей стране системы электронной ветеринарной сертификации, которая позволяет прослеживать продукцию животного происхождения «от поля до тарелки» и предоставляет возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной.Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева особо выделила значимость работы в регионе портала поддержки и помощи предпринимателям «Бизнес-навигатор 71»: «На данном Интернет-ресурсе мы постарались сконцентрировать всю информацию о мерах государственной поддержки бизнеса, об изменениях в законодательстве, чтобы вы узнали о требованиях не тогда, когда пришли проверяющие, а были вооружены всеми необходимым знаниями».





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