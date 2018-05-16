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16.05.2018 16:22 В Туле стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту Олег Масальский





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Пожарно-прикладной спорт это не учения, а отдельный служебный вид спорта, где выполняется комплекс разнообразных приёмов, применяемых в практике тушения пожаров, как в индивидуальном, так и в групповом зачёте. По пожарно-прикладному спорту проводятся чемпионаты мира. Вне зависимости от ранга состязаний неизменными являются самые зрелищные и требующие наибольшей подготовки - это подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни и пожарная эстафета. Именно к этим видам спортсмены-пожарные подходят с особой ответственностью.



«Башня – более технична. Здесь много элементов, которые нужно отработать. На стометровке нужна физическая форма, а на башне очень много времени нужно уделять конкретным элементам», - рассказал начальник караула 25 ПСЧ Новомосковска Умед Ширинов.



По словам начальника отдела службы подготовки пожарно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Тульской области Сергея Слукина, «соревнования запланированы на четыре дня. Проводятся они в рамках спартакиады Главного управления по четырём основным видам: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъём в окно четвёртого этажа учебной башни по штурмовой лестнице, боевое развёртывание, пожарная эстафета».



Пробежать 32 метра со штурмовой лестницей в руках до учебной башни и взобраться на неё - на счету каждая секунда, а главное, что ошибка может дорого стоить. Как-никак высота в четыре этажа. Кстати, время, показанное в этом виде на мировых чемпионатах, составляет 12 секунд и 56 сотых. На первенстве Тульской области результаты чуть скромнее. В среднем, 16 секунд.



Ещё один сложный вид соревнований по пожарно-прикладному спорту - эстафета. Дистанция – 4х100 метров. По пути надо преодолеть вот этот домик высотой в 2,5 метра, далее двухметровый забор, подхватить два пожарных рукава, присоединить их в определенной последовательности, после чего уже с помощью огнетушителя загасить открытое пламя. И всё это на время. А вот кто станет победителем областного первенства, узнаем через четыре дня.



На протяжении четырёх дней пожарные и спасатели со всей Тульской области будут выявлять сильнейших в нескольких дисциплинах пожарно-прикладного спорта. И сегодня в областном центре на специальном стадионе проходят два наиболее зрелищных этапа соревнований.Пожарно-прикладной спорт это не учения, а отдельный служебный вид спорта, где выполняется комплекс разнообразных приёмов, применяемых в практике тушения пожаров, как в индивидуальном, так и в групповом зачёте. По пожарно-прикладному спорту проводятся чемпионаты мира. Вне зависимости от ранга состязаний неизменными являются самые зрелищные и требующие наибольшей подготовки - это подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни и пожарная эстафета. Именно к этим видам спортсмены-пожарные подходят с особой ответственностью.«Башня – более технична. Здесь много элементов, которые нужно отработать. На стометровке нужна физическая форма, а на башне очень много времени нужно уделять конкретным элементам», - рассказал начальник караула 25 ПСЧ Новомосковска Умед Ширинов.По словам начальника отдела службы подготовки пожарно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Тульской области Сергея Слукина, «соревнования запланированы на четыре дня. Проводятся они в рамках спартакиады Главного управления по четырём основным видам: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъём в окно четвёртого этажа учебной башни по штурмовой лестнице, боевое развёртывание, пожарная эстафета».Пробежать 32 метра со штурмовой лестницей в руках до учебной башни и взобраться на неё - на счету каждая секунда, а главное, что ошибка может дорого стоить. Как-никак высота в четыре этажа. Кстати, время, показанное в этом виде на мировых чемпионатах, составляет 12 секунд и 56 сотых. На первенстве Тульской области результаты чуть скромнее. В среднем, 16 секунд.Ещё один сложный вид соревнований по пожарно-прикладному спорту - эстафета. Дистанция – 4х100 метров. По пути надо преодолеть вот этот домик высотой в 2,5 метра, далее двухметровый забор, подхватить два пожарных рукава, присоединить их в определенной последовательности, после чего уже с помощью огнетушителя загасить открытое пламя. И всё это на время. А вот кто станет победителем областного первенства, узнаем через четыре дня.





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