Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



16.05.2018 16:22 В Туле стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
Олег Масальский

В Туле стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту

| фото |
На протяжении четырёх дней пожарные и спасатели со всей Тульской области будут выявлять сильнейших в нескольких дисциплинах пожарно-прикладного спорта. И сегодня в областном центре на специальном стадионе проходят два наиболее зрелищных этапа соревнований.

Пожарно-прикладной спорт это не учения, а отдельный служебный вид спорта, где выполняется комплекс разнообразных приёмов, применяемых в практике тушения пожаров, как в индивидуальном, так и в групповом зачёте. По пожарно-прикладному спорту проводятся чемпионаты мира. Вне зависимости от ранга состязаний неизменными являются самые зрелищные и требующие наибольшей подготовки - это подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни и пожарная эстафета. Именно к этим видам спортсмены-пожарные подходят с особой ответственностью.

«Башня – более технична. Здесь много элементов, которые нужно отработать. На стометровке нужна физическая форма, а на башне очень много времени нужно уделять конкретным элементам», - рассказал начальник караула 25 ПСЧ Новомосковска Умед Ширинов.

По словам начальника отдела службы подготовки пожарно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Тульской области Сергея Слукина, «соревнования запланированы на четыре дня. Проводятся они в рамках спартакиады Главного управления по четырём основным видам: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъём в окно четвёртого этажа учебной башни по штурмовой лестнице, боевое развёртывание, пожарная эстафета».

Пробежать 32 метра со штурмовой лестницей в руках до учебной башни и взобраться на неё - на счету каждая секунда, а главное, что ошибка может дорого стоить. Как-никак высота в четыре этажа. Кстати, время, показанное в этом виде на мировых чемпионатах, составляет 12 секунд и 56 сотых. На первенстве Тульской области результаты чуть скромнее. В среднем, 16 секунд.

Ещё один сложный вид соревнований по пожарно-прикладному спорту - эстафета. Дистанция – 4х100 метров. По пути надо преодолеть вот этот домик высотой в 2,5 метра, далее двухметровый забор, подхватить два пожарных рукава, присоединить их в определенной последовательности, после чего уже с помощью огнетушителя загасить открытое пламя. И всё это на время. А вот кто станет победителем областного первенства, узнаем через четыре дня.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .