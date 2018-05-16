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16.05.2018 15:40 В Туле будет создана рабочая группа по проблемам городского транспорта Вести-Тула





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Глава региона поставил задачу проводить заседания рабочей группы не реже одного раза в неделю и представлять ему ежемесячный отчет о результатах работы. Это связано с тем, что от туляков поступает множество обращений на тему транспорта, как коммерческого, так и муниципального.



Совместно с правительством региона городской администрацией подготовлен проект «дорожной карты» по совершенствованию системы общественного транспорта в областной столице. Предлагается организовать контроль за его работой по всем видам перевозок, внедрить единое сводное расписание и безналичную системы оплаты на транспорте.



Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросам транспортного обслуживания в Туле и регионе, в ходе которого поручил главе администрации города Евгению Авилову в течение трех дней создать и возглавить рабочую группу по проблемам городского транспорта с участием представителей силовых структур и всех заинтересованных органов власти.Глава региона поставил задачу проводить заседания рабочей группы не реже одного раза в неделю и представлять ему ежемесячный отчет о результатах работы. Это связано с тем, что от туляков поступает множество обращений на тему транспорта, как коммерческого, так и муниципального.Совместно с правительством региона городской администрацией подготовлен проект «дорожной карты» по совершенствованию системы общественного транспорта в областной столице. Предлагается организовать контроль за его работой по всем видам перевозок, внедрить единое сводное расписание и безналичную системы оплаты на транспорте.

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