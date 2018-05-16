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16.05.2018 14:10 В Щекинской школе искусств ремонтируют актовый зал Виталий Моторин





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Здание Щекинской школы искусств было построено в далеком 1973 году. Тогда оно еще проектировалось как кинозал. И собственно с этого самого момента капитального ремонта в этом помещении никогда не проводилось. Это видно хотя бы по технологиям, которые применялись в шумоизоляции стен. Старую, буквально пропахшую нафталином и пылью химическую вату здесь поменяют на новые, современные акустические панели.



«Пол был деревянный, старый. Лаги некоторые уже прогнили. Пол будет полностью заменен. Отопление также будет заменено во всем здании, не только в зале», - говорит подрядчик Евгений Абрамкин.



Провести ремонт в здании, где музыкой, хореографией, живописью и вокалом занимаются почти полторы тысячи щекинских детей, поручил глава региона Алексей Дюмин. На то, что зал, в котором проходят все основные концерты и репетиции для этих нужд вообще плохо подходит во время официального визита в Щекинский район главе региона пожаловались жители. 4,5 миллиона рублей, которые долгое время были неподъемной суммой для местного бюджета, по поручению губернатора выделил фонд «Перспектива».



Работы начались 10 мая. Как рассказала директор детской школы искусств города Щекино Елена Стоян, «…теперь у зрительного зала будет иная конструкция. Некоторые перегородки будут снесены. За счет этого увеличится площадь сцены».

Ненамного моложе здания школы. Смешно сказать - вот эта лужа. Грустно то, что после дождя уже на протяжении трех десятилетий она превращает дорогу в реку. И уж этой-то проблемой заняться местные власти точно должны были сами. «В этом году об этой проблеме жители микрорайона должны забыть», - подчеркнул Алексей Дюмин в ходе рабочей поездки.



О том, как исполняются эти поручения, глава районной администрации накануне на оперативном совещании доложил губернатору. «Определился источник финансирования. В настоящее время идет заключение договора с подрядчиком, и я думаю, что на следующей неделе подрядчик уже приступит к работам», - заверил глава администрации Щекинского района Олег Федосов.



Закончить работы по устройству ливневок должны через два с половиной месяца. Так же уже в конце лета, завершится и ремонт в местной школе искусств.



Вместо музыки и вокала этот актовый зал наполняет шум от строительных инструментов. Но для преподавателей, которые годами ждали его ремонта, звуки дрели сейчас куда желаннее произведений Моцарта и Бетховена.Здание Щекинской школы искусств было построено в далеком 1973 году. Тогда оно еще проектировалось как кинозал. И собственно с этого самого момента капитального ремонта в этом помещении никогда не проводилось. Это видно хотя бы по технологиям, которые применялись в шумоизоляции стен. Старую, буквально пропахшую нафталином и пылью химическую вату здесь поменяют на новые, современные акустические панели.«Пол был деревянный, старый. Лаги некоторые уже прогнили. Пол будет полностью заменен. Отопление также будет заменено во всем здании, не только в зале», - говорит подрядчик Евгений Абрамкин.Провести ремонт в здании, где музыкой, хореографией, живописью и вокалом занимаются почти полторы тысячи щекинских детей, поручил глава региона Алексей Дюмин. На то, что зал, в котором проходят все основные концерты и репетиции для этих нужд вообще плохо подходит во время официального визита в Щекинский район главе региона пожаловались жители. 4,5 миллиона рублей, которые долгое время были неподъемной суммой для местного бюджета, по поручению губернатора выделил фонд «Перспектива».Работы начались 10 мая. Как рассказала директор детской школы искусств города Щекино Елена Стоян, «…теперь у зрительного зала будет иная конструкция. Некоторые перегородки будут снесены. За счет этого увеличится площадь сцены».Ненамного моложе здания школы. Смешно сказать - вот эта лужа. Грустно то, что после дождя уже на протяжении трех десятилетий она превращает дорогу в реку. И уж этой-то проблемой заняться местные власти точно должны были сами. «В этом году об этой проблеме жители микрорайона должны забыть», - подчеркнул Алексей Дюмин в ходе рабочей поездки.О том, как исполняются эти поручения, глава районной администрации накануне на оперативном совещании доложил губернатору. «Определился источник финансирования. В настоящее время идет заключение договора с подрядчиком, и я думаю, что на следующей неделе подрядчик уже приступит к работам», - заверил глава администрации Щекинского района Олег Федосов.Закончить работы по устройству ливневок должны через два с половиной месяца. Так же уже в конце лета, завершится и ремонт в местной школе искусств.











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