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16.05.2018 13:17 Туляки поборются за награды на фестивале «Студенческая весна» "Вести-Тула"





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В нашей делегации представители Тульского государственного университета, Колледжа искусств имени Даргомыжского и Тульского государственного педагогического университета имени Толстого.



Они поборются за награды в двух направлениях: музыкальном и танцевальном. В последнем решительно настроены на победу участники ансамбля эстрадного и народного танца «Калинка».





Тульские студенты отправились в Ставрополь на 26-й творческий фестиваль «Студенческая весна».В нашей делегации представители Тульского государственного университета, Колледжа искусств имени Даргомыжского и Тульского государственного педагогического университета имени Толстого.Они поборются за награды в двух направлениях: музыкальном и танцевальном. В последнем решительно настроены на победу участники ансамбля эстрадного и народного танца «Калинка».

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