НОВОСТИ | Общество







16.05.2018 11:58 Об истории села Богословского расскажет новая выставка "Вести-Тула"





| фото |



Его имя связано с организацией не имеющего аналогов в России центра церковного образования в селе Богословском. Владимир Карлович организовал здесь школу для крестьянских детей, ставшую впоследствии церковно-приходской, а в 1903 году переведённую в разряд церковно-учительских. Саблер вложил сюда не только материальные средства, но и стал вдохновителем всей системы образования.







Узнать подлинную историю села Богословского - настоящего духовно-просветительского центра, приглашает Тульский областной краеведческий музей. Фотовыставка рассказывает об истории села Богословского, которому исполняется 120 лет со дня образования и о его хозяине бывшем обер-прокуроре Святейшего Синода, Владимире Карловиче Саблере.Его имя связано с организацией не имеющего аналогов в России центра церковного образования в селе Богословском. Владимир Карлович организовал здесь школу для крестьянских детей, ставшую впоследствии церковно-приходской, а в 1903 году переведённую в разряд церковно-учительских. Саблер вложил сюда не только материальные средства, но и стал вдохновителем всей системы образования.

Читать @gtrktula

















