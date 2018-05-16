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16.05.2018 11:50 Тульские гимнасты успешно выступили в Пензе Александр Конов





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В соревнованиях Мастеров спорта Ирина Комнова и Иван Шестаков завоевали серебряные медали в многоборье, а также стали обладателями шести наград в финалах на отдельных снарядах. Подготовили гимнастов Марина Назарова и Николай Котяхов.





Представители Тульской области успешно выступили в Пензе на финале летней Спартакиады молодёжи России по спортивной гимнастике.В соревнованиях Мастеров спорта Ирина Комнова и Иван Шестаков завоевали серебряные медали в многоборье, а также стали обладателями шести наград в финалах на отдельных снарядах. Подготовили гимнастов Марина Назарова и Николай Котяхов.

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