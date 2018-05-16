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16.05.2018 11:39 За минувшие сутки на дорогах региона погибли несколько человек Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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В этот же день на 150-ом километре автодороги Р22 «Каспий», неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, который передвигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход скончался. Водитель с места ДТП скрылся.



На 244-ом километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля Лада приора совершил столкновение с грузовиком MAN, после чего отечественная легковушка наехала на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель Лады Приоры от полученных травм скончался на месте ДТП.



В Киреевске на улице Ленина Hyundai Tucson совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пострадал пешеход, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.





Накануне в Туле на улице Станиславского водитель автобуса Daewoo совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.В этот же день на 150-ом километре автодороги Р22 «Каспий», неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, который передвигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход скончался. Водитель с места ДТП скрылся.На 244-ом километре автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля Лада приора совершил столкновение с грузовиком MAN, после чего отечественная легковушка наехала на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель Лады Приоры от полученных травм скончался на месте ДТП.В Киреевске на улице Ленина Hyundai Tucson совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пострадал пешеход, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

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