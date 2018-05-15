Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



15.05.2018 19:08 При тульском Минсельхозе появится фермерский совет
Вести-Тула

При тульском Минсельхозе появится фермерский совет

| фото |
В регионе активизировалась работа по поддержке малых форм хозяйствования, в том числе путем развития коопераций. Так, за последние пять лет грантовой поддержкой воспользовались 216 фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов на общую сумму свыше 400 миллионов рублей.

Помимо грантов начинающим фермерам предоставляются и другая финансовая помощь. Например, компенсация части стоимости оборудования для приемки, хранения и переработки молока, включая производство сыров; возмещение части процентной ставки по займам. В этом году сумму бюджетных ассигнований планируют увеличить.

Также стоит отметить, что принято решение о создании при министерстве сельского хозяйства Тульской области специального фермерского совета, который должен способствовать развитию фермерства и сельскохозяйственной кооперации, внедрению новых механизмов поддержки.

Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «задача достаточно серьёзная – объединение усилий малых форм хозяйствования путём создания новых сельскохозяйственных кооперативов, реализации совместных проектов небольших форм хозяйствования с крупными производителями. Такой опыт у нас уже есть. Кроме того, - развитие потребительской кооперации с целью открытия новых торговых точек, обновление парка автолавок, которые являются востребованными».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .