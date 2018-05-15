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15.05.2018 19:08 При тульском Минсельхозе появится фермерский совет Вести-Тула





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Помимо грантов начинающим фермерам предоставляются и другая финансовая помощь. Например, компенсация части стоимости оборудования для приемки, хранения и переработки молока, включая производство сыров; возмещение части процентной ставки по займам. В этом году сумму бюджетных ассигнований планируют увеличить.



Также стоит отметить, что принято решение о создании при министерстве сельского хозяйства Тульской области специального фермерского совета, который должен способствовать развитию фермерства и сельскохозяйственной кооперации, внедрению новых механизмов поддержки.



Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «задача достаточно серьёзная – объединение усилий малых форм хозяйствования путём создания новых сельскохозяйственных кооперативов, реализации совместных проектов небольших форм хозяйствования с крупными производителями. Такой опыт у нас уже есть. Кроме того, - развитие потребительской кооперации с целью открытия новых торговых точек, обновление парка автолавок, которые являются востребованными».



В регионе активизировалась работа по поддержке малых форм хозяйствования, в том числе путем развития коопераций. Так, за последние пять лет грантовой поддержкой воспользовались 216 фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов на общую сумму свыше 400 миллионов рублей.Помимо грантов начинающим фермерам предоставляются и другая финансовая помощь. Например, компенсация части стоимости оборудования для приемки, хранения и переработки молока, включая производство сыров; возмещение части процентной ставки по займам. В этом году сумму бюджетных ассигнований планируют увеличить.Также стоит отметить, что принято решение о создании при министерстве сельского хозяйства Тульской области специального фермерского совета, который должен способствовать развитию фермерства и сельскохозяйственной кооперации, внедрению новых механизмов поддержки.Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «задача достаточно серьёзная – объединение усилий малых форм хозяйствования путём создания новых сельскохозяйственных кооперативов, реализации совместных проектов небольших форм хозяйствования с крупными производителями. Такой опыт у нас уже есть. Кроме того, - развитие потребительской кооперации с целью открытия новых торговых точек, обновление парка автолавок, которые являются востребованными».





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