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НОВОСТИ | Общество



15.05.2018 18:45 Спортивные объекты в Тульской области подготовили к лету
Олег Масальский

Спортивные объекты в Тульской области подготовили к лету

| фото |
Погонять мяч во дворе, сыграть с друзьями в баскетбол или волейбол на министадионе, а то и вообще принять участие в командном турнире на самой большой спортивной арене города или поселка - в летний период жизнь на спортивных объектах буквально кипит. В регионе таких площадок почти 1300, и все они будут готовы принять ребятню и взрослых.

Как сообщил председатель Комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «на территории 26 муниципальных образований региона проведена работа по подготовке спортивных объектов к летнему сезону. Были приняты все необходимые меры по повышению уровня благоустройства и улучшения санитарно-экологической обстановки на плоскостных сооружениях».

Что касается более крупных объектов, то сейчас вторую жизнь получает стадион в Кимовске. Кстати, этим летом там все работы будут завершены. На стадионе «Химик» в поселке Ленинском, который привели в прошлом году в порядок по поручению губернатора и начали это с субботника, появится площадка для пляжного волейбола.

Приводятся в порядок несколько ФОКов по области в рамках текущего ремонта. В общем, летом заняться здоровым образом жизни будет где. В свою очередь глава региона Алексей Дюмин потребовал от глав муниципалитетов тщательней следить за состоянием спортивных объектов, а главное - за безопасностью на них: «Чтобы дети, молодёжь и взрослые занимались на безопасных объектах. Это касается не только спортивных, но и детских площадок, игровых комплексов. Главам администраций и собственникам объектов необходимо осуществлять постоянный контроль за их состоянием, оперативно устранять все недостатки».

А еще этим летом на многочисленных спортивных площадках в регионе пройдут более 600 мероприятий, в которых планируется задействовать почти 60 тысяч жителей.
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