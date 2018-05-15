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15.05.2018 18:22 В Тульской области пройдут масштабные отключения газа должникам Вести-Тула





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Общая сумма просроченной задолженности этих неплательщиков превышает 100 миллионов рублей. Всего на 1 мая 2018 порядка 50 тысяч жителей Тульской области задолжали за газ около 200 миллионов рублей.



В случае отключения помимо долга за газ абоненту приходится оплачивать начисленные пени и работы по подключению к сети. Сумма затрат на восстановление газоснабжения может составлять от 3 до 100 тысяч рублей. С 2015 по 2017 год в Туле и области подача голубого топлива была прекращена 8500 должников. С начала 2018 года их число увеличилось почти на 700.



Компания «Газпром межрегионгаз Тула» с окончанием отопительного сезона начинает масштабные мероприятия с участием правоохранительных органов по прекращению подачи голубого топлива должникам. Наибольшее число неплательщиков - жители индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе. Таковых свыше 20 тысяч.Общая сумма просроченной задолженности этих неплательщиков превышает 100 миллионов рублей. Всего на 1 мая 2018 порядка 50 тысяч жителей Тульской области задолжали за газ около 200 миллионов рублей.В случае отключения помимо долга за газ абоненту приходится оплачивать начисленные пени и работы по подключению к сети. Сумма затрат на восстановление газоснабжения может составлять от 3 до 100 тысяч рублей. С 2015 по 2017 год в Туле и области подача голубого топлива была прекращена 8500 должников. С начала 2018 года их число увеличилось почти на 700.

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