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15.05.2018 18:09 В колонию Донского в автомобиле провезли 70 телефонов Вести-Тула





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Запрещенные на режимной территории средства связи предназначались осужденным, отбывающим наказание в этом учреждении. По данному факту сотрудниками оперативного отдела проводится проверка. В отношении гражданина, доставившего машину с мобильной начинкой в ремонт, составлен протокол для дальнейшей передачи его мировому судье.



В исправительной колонии города Донского обнаружена и изъята крупная партия мобильных телефонов, сообщает пресс-служба УФСИН. В ходе отработки ранее полученной информации сотрудниками оперативного отдела колонии был проведён досмотр автомобиля «ВАЗ 21103», прибывшего в автосервис для проведения ремонтных работ. В его дверях были обнаружены 70 мобильных телефонов и 21 зарядное устройство.Запрещенные на режимной территории средства связи предназначались осужденным, отбывающим наказание в этом учреждении. По данному факту сотрудниками оперативного отдела проводится проверка. В отношении гражданина, доставившего машину с мобильной начинкой в ремонт, составлен протокол для дальнейшей передачи его мировому судье.

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