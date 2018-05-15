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15.05.2018 17:23 Экспонатами «Старой тульской аптеки» стали находки с чердака Елена Панова





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«Судя по оставшимся чертежам, в этом помещении была лаборатория с 19 века», - рассказывает заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея Мария Воронцова.



История экспозиции начинается под крышей старинного особняка. Аптека здесь находилась еще до революции. Открыл ее фармацевт, прибалтийский немец по происхождению Фердинанд Белявский. В Тулу он переехал из Петербурга и очень скоро вошел в число самых почитаемых горожан.



По словам директора Тульского историко-архитектурного музея Лилии Кашенцевой, «это была одна из самых лучших аптек в Туле. Туляки называли его нашим Ферейном».



Вот эти стеклянные трубки – пипетки, точнейший измерительный прибор. Лишняя капля не прольется. Все, что историки обнаружили на чердаке, теперь занимает место в витринах.



Один из самых ценных экспонатов пока ни разу не выставляли. Это дневник дочери фармацевта Белявского. Тетрадь исписана каллиграфическим почерком на старонемецком. Мемуары хотят перевести и издать.



Со звона посуды начинается здесь рабочий день. В Старой тульской аптеке еще несколько лет назад продавали лекарства и делали на заказ по рецептам. Вот в этих склянках провизоры смешивали вещества, и не подозревали, что однажды колбы и мензурки окажутся исторической ценностью.«Судя по оставшимся чертежам, в этом помещении была лаборатория с 19 века», - рассказывает заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея Мария Воронцова.История экспозиции начинается под крышей старинного особняка. Аптека здесь находилась еще до революции. Открыл ее фармацевт, прибалтийский немец по происхождению Фердинанд Белявский. В Тулу он переехал из Петербурга и очень скоро вошел в число самых почитаемых горожан.По словам директора Тульского историко-архитектурного музея Лилии Кашенцевой, «это была одна из самых лучших аптек в Туле. Туляки называли его нашим Ферейном».Вот эти стеклянные трубки – пипетки, точнейший измерительный прибор. Лишняя капля не прольется. Все, что историки обнаружили на чердаке, теперь занимает место в витринах.Один из самых ценных экспонатов пока ни разу не выставляли. Это дневник дочери фармацевта Белявского. Тетрадь исписана каллиграфическим почерком на старонемецком. Мемуары хотят перевести и издать.





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