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|15.05.2018 17:23 Экспонатами «Старой тульской аптеки» стали находки с чердака
|Елена Панова
Со звона посуды начинается здесь рабочий день. В Старой тульской аптеке еще несколько лет назад продавали лекарства и делали на заказ по рецептам. Вот в этих склянках провизоры смешивали вещества, и не подозревали, что однажды колбы и мензурки окажутся исторической ценностью.
«Судя по оставшимся чертежам, в этом помещении была лаборатория с 19 века», - рассказывает заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея Мария Воронцова.
История экспозиции начинается под крышей старинного особняка. Аптека здесь находилась еще до революции. Открыл ее фармацевт, прибалтийский немец по происхождению Фердинанд Белявский. В Тулу он переехал из Петербурга и очень скоро вошел в число самых почитаемых горожан.
По словам директора Тульского историко-архитектурного музея Лилии Кашенцевой, «это была одна из самых лучших аптек в Туле. Туляки называли его нашим Ферейном».
Вот эти стеклянные трубки – пипетки, точнейший измерительный прибор. Лишняя капля не прольется. Все, что историки обнаружили на чердаке, теперь занимает место в витринах.
Один из самых ценных экспонатов пока ни разу не выставляли. Это дневник дочери фармацевта Белявского. Тетрадь исписана каллиграфическим почерком на старонемецком. Мемуары хотят перевести и издать.
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