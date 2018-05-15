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15.05.2018 16:25 Тульские спасатели проверили эвакуационные выходы в детском лагере «Октава» Вести-Тула





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Они были связаны с эксплуатацией систем противопожарной защиты и эвакуационных путей-выходов. В настоящий момент все недостатки устранены. Уже с 20 мая начнётся работа межведомственных комиссий по приёмке мест летнего отдыха детей.



Немногим более двух недель осталось до открытия детских загородных оздоровительных лагерей. Сейчас специалисты завершают проверки этих учреждений. Накануне представители Главного управления МЧС России проверяли, как устранили нарушения в лагере «Октава».Они были связаны с эксплуатацией систем противопожарной защиты и эвакуационных путей-выходов. В настоящий момент все недостатки устранены. Уже с 20 мая начнётся работа межведомственных комиссий по приёмке мест летнего отдыха детей.

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