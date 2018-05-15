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НОВОСТИ | Общество



15.05.2018 16:07 Туляки рады поделиться опытом с участниками культурного форума стран СНГ
Вести-Тула

Туляки рады поделиться опытом с участниками культурного форума стран СНГ

| фото |
Тула принимает молодёжные делегации из стран-участниц СНГ. Накануне в Венёвском районе прошло знакомство друг с другом, а сегодня официальная часть, с пленарным заседанием и работой всевозможных секций. 2018 объявлен в СНГ Годом культуры, и вот богатой своими традициями Тульской области посчастливилось принимать такой многочисленный международный форум.

Общее число участников - более 100 человек. В этом мероприятии принимают участие студенты и аспиранты профильных вузов, деятели культуры и искусства, руководители министерств и ведомств стран содружества. А цель данного форума очень чётко обозначила замминистра культуры России Алла Манилова: «Наше поколение – вместе, мы всегда говорим на одном языке в прямом и переносном смысле. Будет ли это через 10-20 лет? Если мы ничего не будем делать – не будет! Будем заказывать синхронный перевод на встречах с нашими коллегами по СНГ. Этого нельзя допустить. У нас такой общий, культурный, цивилизационный, человеческий слой накоплен предыдущими поколениями. На это мы и работаем сегодня вместе».

Молодежные делегации обсудят с профессионалами на площадках форума самые разные аспекты развития культурного обмена между странами - от театра и кино до использования современных технологий. А еще - опыт именно регионов по созданию различных культурных и межнациональных площадок. И тут Тула с её региональным центром одаренных детей, традиционными брендами и развитием туристических маршрутов может поделиться неоценимым опытом.

Как рассказала заместитель министра культуры и туризма Кыргызской Республики Айнура Тимирбекова, «2018 год в Кыргызстане объявлен президентом Годом развития регионов. Мы увидели, как на деле коллеги из Российской Федерации развивают регионы. Вчера наслаждались видами Венёва. А сегодня появилась возможность во всей красе увидеть Тулу. Хотим пожелать Тульской области процветания».
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