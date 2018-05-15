НОВОСТИ | Общество







15.05.2018 13:50 Тульский ансамбль скрипачей отметит юбилей концертом "Вести-Тула"





| фото |



Созданный по инициативе широко известного тулякам музыканта, дирижера, педагога Григория Райхеля, при участии руководителя ансамбля скрипачей Государственного Большого театра Юлия Реентовича, он включает в свой репертуар музыку самых разных эпох, стилей и жанров.



И сегодня музыканты приглашают своих поклонников на юбилейный концерт, в который включены самые яркие и полюбившиеся тульскому зрителю произведения из программ разных лет. Место встречи - концертный зал филармонии. Начало в 18.30.





Тульскому ансамблю скрипачей - в качестве творческого коллектива областной филармонии - 20 лет!Созданный по инициативе широко известного тулякам музыканта, дирижера, педагога Григория Райхеля, при участии руководителя ансамбля скрипачей Государственного Большого театра Юлия Реентовича, он включает в свой репертуар музыку самых разных эпох, стилей и жанров.И сегодня музыканты приглашают своих поклонников на юбилейный концерт, в который включены самые яркие и полюбившиеся тульскому зрителю произведения из программ разных лет. Место встречи - концертный зал филармонии. Начало в 18.30.

Читать @gtrktula

















