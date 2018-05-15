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15.05.2018 13:36 19 мая в Туле официально откроют туристический сезон "Вести-Тула"





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Экскурсии будут проходить каждый час, с 11.00 до 16.00, по субботам и воскресеньям. Стоимость экскурсии будет равна стоимости проезда в общественном транспорте – 20 рублям.







Тула готовится к официальному открытию туристического сезона. Это произойдет 19 мая. В рамках праздника в Тульском кремле состоится презентация первого городского экскурсионного автобуса, который будет курсировать по улицам оружейной столицы и знакомить с ее достопримечательностями.Экскурсии будут проходить каждый час, с 11.00 до 16.00, по субботам и воскресеньям. Стоимость экскурсии будет равна стоимости проезда в общественном транспорте – 20 рублям.

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