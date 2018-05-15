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15.05.2018 13:28 В тульских магазинах может продаваться фальсифицированная «молочка» "Вести-Тула"





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В течение двух недель Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество должны подготовить совместную программу, в том числе по проведению внеплановых проверок, контрольных закупок, по мерам профилактики, которые необходимо будет довести до производителей, до каждой фермы.







В ходе проверки рынка российской молочной продукции Роспотребнадзор выявил фальсификацию немолочными жирами в почти 9% проверенных проб молока. Об этом сообщается на сайте управления. Исследовался: 9-типроцентный творог, молоко 3,2%, сливочное масло 72 с половиной процента жирности. Проверке подверглись образцы продукции 250 федеральных и региональных брендов.В течение двух недель Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество должны подготовить совместную программу, в том числе по проведению внеплановых проверок, контрольных закупок, по мерам профилактики, которые необходимо будет довести до производителей, до каждой фермы.

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