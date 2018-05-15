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15.05.2018 13:18 В Тульской области пресечен канал поставки героина "Вести-Тула"





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Как сообщает пресс-служба этого ведомства, установлно, что Руслан Терехов приобретал на территории московского региона наркотик, а Константин Бабарыко осуществлял хранение, фасовку и последующий сбыт вещества. Во время обысков в домах задержанных были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.



Новомосковским городским судом они признаны виновными и приговорены каждый к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.







УФСБ России по Тульской области пресечен устойчивый канал поставки героина в крупных размерах.Как сообщает пресс-служба этого ведомства, установлно, что Руслан Терехов приобретал на территории московского региона наркотик, а Константин Бабарыко осуществлял хранение, фасовку и последующий сбыт вещества. Во время обысков в домах задержанных были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.Новомосковским городским судом они признаны виновными и приговорены каждый к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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