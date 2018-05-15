НОВОСТИ | Происшествия







15.05.2018 13:11 На трассе «Тула-Белев» погиб водитель иномарки "Вести-Тула"





| фото |



На 118-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Mitsubishi Pajero и ВАЗ. Здесь пострадали женщина-водитель отечественной легковушки и её пассажир.



На 281-ом километре автодороги М 2 «Крым» KIA Rio съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель иномарки был госпитализирован.





В Дубенском районе на 40-ом километре автодороги «Тула-Белев» Renault Megane столкнулся с автокраном. В результате пассажир легковушки пострадал и был доставлен в больницу, а водитель данного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщают сотрудники ГИБДД.На 118-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Mitsubishi Pajero и ВАЗ. Здесь пострадали женщина-водитель отечественной легковушки и её пассажир.На 281-ом километре автодороги М 2 «Крым» KIA Rio съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель иномарки был госпитализирован.

Читать @gtrktula

















