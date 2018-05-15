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15.05.2018 12:35 В Новомосковске хоккей выходит на новый уровень Виталий Моторин





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Игры студенческого и молодежного турниров и вправду порой не уступают по зрелищности матчам взрослых команд. По сути две эти лиги - переходная ступень от детского хоккея во взрослый. И у более чем 300 ребят из Новомосковска, которые воспитываются в «Виктории», теперь есть возможность совершить этот шаг на малой родине.



Как рассказал генеральный директор ХК «Виктория» Алмаз Бадретдинов, «…есть соглашение с командой ЦСКА о сотрудничестве. Они будут просматривать наших ребят. Если мы будем показывать хорошие результаты, то у ребят будет хорошая перспектива».



«Я вижу, что в Новомосковске вполне можно создать конкурентно-способную школу, которая заявит о себе не только на областном, но и российском уровне. Это возможно», - говорит Заслуженный тренер России Александр Бирюков.



Александр Бирюков – специалист, приводивший молодежную сборную страны к «серебру», а юниорскую к «золоту» чемпионатов мира, стал своего рода консультантом новой команды. Уже существующую в городе инфраструктуру он оценил крайне высоко. При этом в ближайшие три года здесь будет поострен еще ряд спортивных объектов. Проект уже разработан. По словам главы администрации города Новомосковска Вадима Жерздева, «…если все это будет осуществлено это будет мощнейший тренировочный комплекс в России».



Такие проекты, разумеется, не реализуются без спонсоров. На футболках ребят из Виктории будет написано «Полипласт» - компания уже вложила в новомосковский хоккей миллиарды рублей. «Мы должны стать одной из ведущих школ в России по хоккею с шайбой. У нас сейчас уже занимается около 400 детей, и мы еще будем увеличивать это число», - говорит председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.



Ну а клубе «Виктория» тем временем уже объявили просмотровые сборы. На них, что признак большой команды, съехались подростки со всей страны.





Появление команды Молодежной хоккейной лиги должно стать для новомосковского спорта событием эпохальным. «По сути, мы принесем большой хоккей в Новомосковск. Хоть это будет и молодежный хоккей, мы хотим, чтобы болельщики ходили на игры и болели бы как за большую, взрослую команду», - говорит главный тренер молодежной хоккейной команды «Виктория» Юрий Кузнецов.Игры студенческого и молодежного турниров и вправду порой не уступают по зрелищности матчам взрослых команд. По сути две эти лиги - переходная ступень от детского хоккея во взрослый. И у более чем 300 ребят из Новомосковска, которые воспитываются в «Виктории», теперь есть возможность совершить этот шаг на малой родине.Как рассказал генеральный директор ХК «Виктория» Алмаз Бадретдинов, «…есть соглашение с командой ЦСКА о сотрудничестве. Они будут просматривать наших ребят. Если мы будем показывать хорошие результаты, то у ребят будет хорошая перспектива».«Я вижу, что в Новомосковске вполне можно создать конкурентно-способную школу, которая заявит о себе не только на областном, но и российском уровне. Это возможно», - говорит Заслуженный тренер России Александр Бирюков.Александр Бирюков – специалист, приводивший молодежную сборную страны к «серебру», а юниорскую к «золоту» чемпионатов мира, стал своего рода консультантом новой команды. Уже существующую в городе инфраструктуру он оценил крайне высоко. При этом в ближайшие три года здесь будет поострен еще ряд спортивных объектов. Проект уже разработан. По словам главы администрации города Новомосковска Вадима Жерздева, «…если все это будет осуществлено это будет мощнейший тренировочный комплекс в России».Такие проекты, разумеется, не реализуются без спонсоров. На футболках ребят из Виктории будет написано «Полипласт» - компания уже вложила в новомосковский хоккей миллиарды рублей. «Мы должны стать одной из ведущих школ в России по хоккею с шайбой. У нас сейчас уже занимается около 400 детей, и мы еще будем увеличивать это число», - говорит председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.Ну а клубе «Виктория» тем временем уже объявили просмотровые сборы. На них, что признак большой команды, съехались подростки со всей страны.









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