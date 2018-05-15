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15.05.2018 11:58 В Туле на набережной Упы высадили деревья Татьяна Голубова





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Экологическая традиция появилась в Туле три года назад. Посажено, к настоящему времени, уже 35 лип на Металлургов, 50 лип - в Зареченском районе и 50 елок у Щегловского монастыря. «Сегодня в городе появился еще один зеленый островок. Набережная - достаточно большой проект, который реализуется на территории, связанной с кремлем, но и нельзя, чтобы эта территория отставала, у нас все должно быть эстетично и красиво», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.



«Есть люди, которые специально обучены. Они сначала дают мастер класс - как держать дерево, как его посадить, как нужно сделать валик вокруг и сколько нужно его поливать. - Говорит исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева. - Разбираться во всем невозможно, но многие дачники, поэтому все знают, как держать лопату».



Более того, останавливаться на этом собравшиеся не собираются! Ведь с каждым разом желающих дать жизнь зеленому островку в городе и обзавестись своим деревцем становится все больше. В следующий раз планируется подготовить место побольше, чтобы получилась не просто аллея, а целый сквер или даже парк.



Призвать к сознательному отношению людей не только к своему городу, но и к своей планете – цель активистов, высадивших четвертую в Туле, на этот раз липовую, «Аллею доброты». С погодой повезло. На профессионалов и любителей здесь делиться не принято, главное – желание помочь городу стать чище и свежее, а дальше – инвентарь выдадут, всему научат, а потом еще и чаем из самовара напоят.Экологическая традиция появилась в Туле три года назад. Посажено, к настоящему времени, уже 35 лип на Металлургов, 50 лип - в Зареченском районе и 50 елок у Щегловского монастыря. «Сегодня в городе появился еще один зеленый островок. Набережная - достаточно большой проект, который реализуется на территории, связанной с кремлем, но и нельзя, чтобы эта территория отставала, у нас все должно быть эстетично и красиво», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.«Есть люди, которые специально обучены. Они сначала дают мастер класс - как держать дерево, как его посадить, как нужно сделать валик вокруг и сколько нужно его поливать. - Говорит исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева. - Разбираться во всем невозможно, но многие дачники, поэтому все знают, как держать лопату».Более того, останавливаться на этом собравшиеся не собираются! Ведь с каждым разом желающих дать жизнь зеленому островку в городе и обзавестись своим деревцем становится все больше. В следующий раз планируется подготовить место побольше, чтобы получилась не просто аллея, а целый сквер или даже парк.











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