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НОВОСТИ | Общество



15.05.2018 11:31 Отопительный сезон в регионе прошел стабильно
"Вести-Тула"



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Тула заняла пятое место в России по числу участников акции «Бессмертный полк». С благодарности всем организаторам и участникам торжеств в честь дня Великой Победы начал оперативное совещание регионального правительства Алексей Дюмин.

Основной же темой оперативки стали итоги прошлого отопительного сезона и подготовка к будущему. В целом сезон - доложила министр ЖКХ Элеонора Шевченко - прошел стабильно, количество нарушений и аварий на системах теплоснабжения уменьшилось более чем на треть, по сравнению с прошлогодними показателями, но по электро и водоснабжению инцидентов стало чуть больше. На подготовку к будущему отопительному сезону в регионе потратят более 3 миллиардов рублей, при этом большая часть из этой суммы - средства предприятий отрасли.

Как рассказала министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, «…до начала отопительного сезона планируется заменить тепловых сетей на сумму около 140 млн. рублей. Провести реконструкцию и построить 4 котельные в четырех муниципальных образованиях – в Черни, Ясногорский район, Алексин и Новомосковск. Также планируются мероприятия по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за счет бюджета Тульской области и бюджетов муниципальных образований».















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