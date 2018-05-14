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14.05.2018 18:54 В Туле рабочие вытащили со стройплощадки лося
Вести-Тула

В Туле рабочие вытащили со стройплощадки лося

| фото |
В Туле на стройплощадку пробрался лось. По полученной информации, животное пробило ограждение и попало на цокольный этаж строящегося здания на улице Луначарского. О происшествии рабочие не сообщили в МЧС, хотя именно эта служба должна была помочь вытащить животное.

Позвонили только ветеринарам. Лосю вкололи снотворное, после чего вот таким негуманным способом по лестнице за ноги его вытащили наверх. Как нам сообщили в областном комитете по ветеринарии, освидетельствование животного проводила тульская ветстанция. По их заверениям лось не пострадал, его отпустили на волю.
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