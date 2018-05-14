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14.05.2018 18:54 В Туле рабочие вытащили со стройплощадки лося Вести-Тула





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Позвонили только ветеринарам. Лосю вкололи снотворное, после чего вот таким негуманным способом по лестнице за ноги его вытащили наверх. Как нам сообщили в областном комитете по ветеринарии, освидетельствование животного проводила тульская ветстанция. По их заверениям лось не пострадал, его отпустили на волю.



В Туле на стройплощадку пробрался лось. По полученной информации, животное пробило ограждение и попало на цокольный этаж строящегося здания на улице Луначарского. О происшествии рабочие не сообщили в МЧС, хотя именно эта служба должна была помочь вытащить животное.Позвонили только ветеринарам. Лосю вкололи снотворное, после чего вот таким негуманным способом по лестнице за ноги его вытащили наверх. Как нам сообщили в областном комитете по ветеринарии, освидетельствование животного проводила тульская ветстанция. По их заверениям лось не пострадал, его отпустили на волю.





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