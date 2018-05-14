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НОВОСТИ | Общество



14.05.2018 18:16 «Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике
Вести-Тула

«Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике

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В Центральной России стартовали продажи коробочного решения «Онлайн касса Ростелеком» для малого и среднего бизнеса. Предложение «Ростелекома» поможет предпринимателям не просто соответствовать требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а ускорить обслуживание клиентов в точках продаж. В максимальный комплект входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов с платежной системой AliPay, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:
«В решении «Онлайн касса Ростелеком» мы собрали все самое необходимое, уделив особое внимание процессу регистрации кассы в налоговой службе и подключению к Оператору фискальных данных. Специально разработанная программа позволит клиенту это сделать без лишней головной боли. При этом если индивидуальные предприниматели приобретут нашу кассу до 01 июля 2018 года, то избегут штрафов и сэкономят 18 тысяч рублей на налоговом вычете ».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере торговли и общественного питания, не позднее 1 июля 2018 года должны установить контрольно-кассовую технику с выходом в интернет. Она обеспечит передачу информации о торговых операциях в ФНС в режиме реального времени. В базовый комплект «Онлайн касса Ростелеком» входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов с возможностью оплаты AliPay.

Оформить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте «Ростелекома» https://tula.rt.ru/b2b/onlinekassa или по телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.
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