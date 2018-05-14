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14.05.2018 18:07 Тульским транспортным прокурором назначен Александр Дроняев Вести-Тула





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В 1999 году он окончил Кубанский государственный университет и тогда же был принят на службу в органы прокуратуры Тульской области. С 2010 года возглавлял надзорное ведомство Воловского района. Александр Дроняев уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей в новом статусе.





Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 04.05.2018 Тульским транспортным прокурором Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначен старший советник юстиции Александр Дроняев.В 1999 году он окончил Кубанский государственный университет и тогда же был принят на службу в органы прокуратуры Тульской области. С 2010 года возглавлял надзорное ведомство Воловского района. Александр Дроняев уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей в новом статусе.

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