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|14.05.2018 16:21 В Венёвском районе стартовал молодёжный культурный форум стран СНГ
|София Гафарова
«Золотой город» стал сегодня интернациональным. Гости из восьми стран СНГ собрались, чтобы поучаствовать в молодёжном культурном форуме. Главная цель – наладить тесное сотрудничество в сфере культуры.
Гостеприимная Тула встретила всех гастрономическим фестивалем, ведь чем как не национальными угощениями можно раскрыть культуру своей страны и сблизиться с соседями. На форум приехали студенты и преподаватели вузов, деятели культуры и искусства, руководители министерств, ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На форуме будут открыты восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке, роли русского языка, интеграции культурного пространства СНГ и использованию цифровых технологий в сфере.
Форум не ограничится пребыванием в Венёве. Фестивальными площадками станут Дворянское собрание и Тульский кремль. Участников ждут экскурсионные квесты по музеям и посещение жемчужины Тульского края – «Ясной Поляны».
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