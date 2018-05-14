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14.05.2018 16:01 19 жительниц Тульской области получили знаки «Материнская слава» Вести-Тула





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За 10 лет «Материнской славой» награждены почти полтысячи жительниц области. «Это кропотливый труд изо дня в день, который не имеет выходных и отпусков. Это постоянная забота о близких, родных, о детях, которые должны жить в комфортных условиях, в заботе, в уюте. Вы вкладываете в воспитание детей душу и сердце, не боитесь трудностей», - обратился к многодетным мамам Алексей Дюмин.



Обладателями почетного знака «Материнская слава» стали ещё 19 жительниц Тульской области. Сегодня многодетных матерей наградил губернатор. В колонном зале Дома дворянского собрания Алексей Дюмин вручил знаки «Материнская слава» матерям, воспитавшим пятерых и более детей достойными гражданами нашей страны. Учрежден знак в Тульской области в конце 2007 года.За 10 лет «Материнской славой» награждены почти полтысячи жительниц области. «Это кропотливый труд изо дня в день, который не имеет выходных и отпусков. Это постоянная забота о близких, родных, о детях, которые должны жить в комфортных условиях, в заботе, в уюте. Вы вкладываете в воспитание детей душу и сердце, не боитесь трудностей», - обратился к многодетным мамам Алексей Дюмин.





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