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14.05.2018 15:38 В Туле прошел Чемпионат по Кёкусинкай карате "Вести-Тула"





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«Все спортивные соревнования для ребят очень важны. Они дают им уверенность в собственных силах», - отметила министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.



По словам руководителя исполкома ОНФ в Тульской области Сергея Судницына, «…в душе все ребята уже победители. Они победили свой страх и лень. Но, к сожалению, чемпион бывает только одинНо сила духа, желание побеждать остается на всю жизнь».



Более 200 спортсменов из 6 регионов России в минувшие выходные сразились на Чемпионате по Кёкусинкай карате, организованному активистами Общероссийского народного фронта. Открытый Чемпионат и первенство Тульской области по каратэ проводились в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.«Все спортивные соревнования для ребят очень важны. Они дают им уверенность в собственных силах», - отметила министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.По словам руководителя исполкома ОНФ в Тульской области Сергея Судницына, «…в душе все ребята уже победители. Они победили свой страх и лень. Но, к сожалению, чемпион бывает только одинНо сила духа, желание побеждать остается на всю жизнь».













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