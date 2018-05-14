НОВОСТИ | Общество







14.05.2018 14:57 80 миллионов рублей потратят в Туле на детских отдых "Вести-Тула"





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На базе 77 школ действуют дневные лагеря, в них есть места для 8 тысяч детей. 4 загородных лагеря, которые относятся к муниципалитету Тулы. Во всех предусмотрены профильные образовательные программы: по науке, спорту и социальной адаптации. На реке Осетр откроется палаточный лагерь историко-краеведческой направленности.



Как рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «…в 2018 году будут работать четыре загородных оздоровительных лагеря, находящиеся в ведомстве управления образования администрации Тулы, рассчитанные на отдых 2540 детей. Кроме того, есть еще четыре оздоровительных лагеря, которые не являются подведомственными, но также находятся в зоне ответственности муниципалитета. В них могут отдыхать еще 3300 детей. В феврале 2018 года утверждено 48 вариативных профильных программ, которые будут реализованы в загородных лагерях».





Меньше месяца остается до открытия летних смен в детских оздоровительных лагерях. О том, как будет организована там работа, говорили сегодня на городском оперативном совещании. В этом году выделено 80 миллионов рублей на детских отдых. В эту сумму входят работы по капитальным ремонтам, строительству и благоустройству оздоровительных лагерей.На базе 77 школ действуют дневные лагеря, в них есть места для 8 тысяч детей. 4 загородных лагеря, которые относятся к муниципалитету Тулы. Во всех предусмотрены профильные образовательные программы: по науке, спорту и социальной адаптации. На реке Осетр откроется палаточный лагерь историко-краеведческой направленности.Как рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «…в 2018 году будут работать четыре загородных оздоровительных лагеря, находящиеся в ведомстве управления образования администрации Тулы, рассчитанные на отдых 2540 детей. Кроме того, есть еще четыре оздоровительных лагеря, которые не являются подведомственными, но также находятся в зоне ответственности муниципалитета. В них могут отдыхать еще 3300 детей. В феврале 2018 года утверждено 48 вариативных профильных программ, которые будут реализованы в загородных лагерях».







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