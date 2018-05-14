Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.05.2018 14:57 80 миллионов рублей потратят в Туле на детских отдых
"Вести-Тула"



| фото |
Меньше месяца остается до открытия летних смен в детских оздоровительных лагерях. О том, как будет организована там работа, говорили сегодня на городском оперативном совещании. В этом году выделено 80 миллионов рублей на детских отдых. В эту сумму входят работы по капитальным ремонтам, строительству и благоустройству оздоровительных лагерей.

На базе 77 школ действуют дневные лагеря, в них есть места для 8 тысяч детей. 4 загородных лагеря, которые относятся к муниципалитету Тулы. Во всех предусмотрены профильные образовательные программы: по науке, спорту и социальной адаптации. На реке Осетр откроется палаточный лагерь историко-краеведческой направленности.

Как рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «…в 2018 году будут работать четыре загородных оздоровительных лагеря, находящиеся в ведомстве управления образования администрации Тулы, рассчитанные на отдых 2540 детей. Кроме того, есть еще четыре оздоровительных лагеря, которые не являются подведомственными, но также находятся в зоне ответственности муниципалитета. В них могут отдыхать еще 3300 детей. В феврале 2018 года утверждено 48 вариативных профильных программ, которые будут реализованы в загородных лагерях».















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .