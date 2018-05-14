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14.05.2018 13:02 Фигурантам по делу банка «Первый экспресс» начали оглашать приговор Алексей Еремин





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Напомним, Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый экспресс», и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффинированных ими организаций (а таковых было более тридцати) с апреля 2008 по октябрь 2013 года систематически, как доказано следствием, выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме более 5 миллиардов рублей.



В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются по целому ряду статей. Оглашение приговора начинается сегодня. Но вот сколько оно будет оглашаться, сколько это займет времени пока сказать сложно.



Оглашение приговора руководителям коммерческого банка «Первый экспресс» состоится сегодня в стенах Привокзального районного суда. Подсудимым грозят внушительные сроки. По мнению прокуратуры, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев должен получить 16 лет лишения свободы. Начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева 15 с половиной лет. Председатель совета директоров «Первого экспресса» Сергей Худяков и бывший председатель правления коммерческого банка Константин Томенчук по 18 с половиной лет.Напомним, Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый экспресс», и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффинированных ими организаций (а таковых было более тридцати) с апреля 2008 по октябрь 2013 года систематически, как доказано следствием, выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме более 5 миллиардов рублей.В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются по целому ряду статей. Оглашение приговора начинается сегодня. Но вот сколько оно будет оглашаться, сколько это займет времени пока сказать сложно.









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